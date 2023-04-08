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Türkiye
AA 08.04.2023 11:35

Hatay'da en ağır yıkım Antakya'da oldu

Hatay'ın Antakya ilçesinde depremler nedeniyle 6 bin 369 yapı 'yıkık' olarak kaydedildi. Acil yıkılması gereken 3 bin 734 bina bulunan Antakya'da ağır hasarlı olarak da 21 bin 830 yapı saptandı.

Hatay'da en ağır yıkım Antakya'da oldu

Kahramanmaraş depremlerinin ardından büyük yıkım yaşanan, 20 Şubat'taki Defne merkezli 6,4 büyüklüğündeki sarsıntıyla bir kez daha yıkılan Hatay'da yürütülen hasar tespit çalışmaları tamamlandı.

İncelemelerde, depremlerden etkilenen kentin 15 ilçesindeki yıkık, acil yıkılması gereken ve ağır hasarlı binalar tespit edildi.

"Asrın felaketi" nedeniyle 13 bin 517 yıkık ve 8 bin 162 acil yıkılması gereken yapı olduğu belirlenen çalışmalarda, 67 bin 346 binada ağır hasar meydana geldiği ortaya çıktı.

Depremler en çok Antakya'yı vurdu

Kentte, depremler nedeniyle Antakya'da 6 bin 369 yapı "yıkık" olarak kaydedildi. Acil yıkılması gereken 3 bin 734 bina bulunan Antakya'da ağır hasarlı olarak da 21 bin 830 yapı saptandı.

Antakya'nın ardından en çok yıkık bina 1886 ile Kırıkhan, 1046 ile Hassa'da belirlendi. Acil yıkılması gerekenlerde Antakya'nın ardından Defne ve Altınözü, ağır hasarlılarda da Antakya'dan sonra Defne ve Samandağ ilçeleri geldi.

Hasar tespit çalışmalarının tamamlanıp sonuçların askıya çıkarıldığı kentte, yapıların durumuna ilişkin itiraz süreci devam ediyor.

İlçeler Yıkık Binalar Acil Yıkılması Gerekenler Ağır Hasarlılar
Antakya 6,369 3,734 21,830
Kırıkhan 1,886 605 6,593
Hassa 1,046 565 2,887
Defne 982 943 8,894
Altınözü 838 650 3,892
Samandağ 670 557 8,655
İskenderun 534 337 4,622
Reyhanlı 318 134 1,527
Yayladağı 213 141 1,312
Arsuz 187 194 2,176
Belen 139 87 755
Kumlu 131 84 738
Dörtyol 115 75 1,955
Payas 58 39 630
Erzin 31 17 880
TOPLAM 13,517 8,162 67,346
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