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Türkiye
AA 08.04.2023 20:39

Kahramanmaraş'ta depo yangını

Kahramanmaraş'ta bir tekstil fabrikasının deposunda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alındı.

Kahramanmaraş'ta depo yangını
[Fotograf: AA]

Kanuni Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi içerisinde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasının deposunda yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, 112 Acil Sağlık, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile Büyükşehir Belediyesine bağlı çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

18 araç, 42 personelin çalışma yaptığı depoda yanan pamuk balyaları iş makineleriyle tahliye edildi.

Neden çıktığı araştırılan yangını kontrol altına alan ekipler, soğutma çalışmalarını sürdürürken çok sayıda pamuk balyası kullanılamaz hale geldi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

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