İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, kaçak sigara satıldığı belirlenen Büyükeceli Mahallesi'ndeki bir iş yerine operasyon düzenlendi.

İşletmedeki aramada 510'u dolu 1510 makaron ve gümrük kaçağı 33 kilogram tütün bulundu.

Gözaltına alınan bir şüpheli, jandarmaya götürüldü.