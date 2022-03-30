Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçu çerçevesindeki soruşturmaları devam ediyor.

Kamuoyunda "hipnoz davası" olarak bilinen konuyla ilgili yürütülen soruşturma çerçevesinde de sabah saatlerinde operasyon düzenlendi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyon da 3 avukat gözaltına alındı.

Emniyet gizli yapılanmasında olduğu değerlendirilen 1 kişi de yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 4 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Hipnozla işkence davası

Dava kamuoyunda "Hipnozla işkence" davası olarak biliniyordu.

Kayseri'de 2009 yılında Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın elektronik yazışma sistemine girdikleri iddiasıyla 3 astsubayın hipnozla ifadeleri alındığı iddia edilmişti.