Haber Giriş: 30 Mart 2022 Çarşamba 10:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı
[Fotoğraf: AA (arşiv)]
Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Şahinbey ilçesindeki 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Ekiplerce adreslerde yapılan aramalarda 5 kilo 700 gram esrar ile 2 elektronik terazi ele geçirildi.
Operasyonda yakalanan 11 zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Etiketler: Gaziantep Uyuşturucu Narkotik
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