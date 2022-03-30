Muğla’nın Marmaris ilçesi dünyaca ünlü Kızkumu Plajına ev sahipliği yapıyor. Plaj, Orhaniye yolu üzerinde bulunuyor.

Çok sayıda turistin ilgisini çeken 600 metrelik yürüyüş yolu "deniz üzerinde yürüyor hissi" veriyor.

Kızkumu Plajı, uzun zamandır sediment ve akıntı hareketlerinin etkileriyle boğuşuyor.

Muğla Sıtkı Kocaman Üniversitesi Su Kaynakları Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, bölgenin özellikle şiddetli yağışlar ve orman yangınları sonrası şiddetli bir sediment yükü altına girdiğini söyledi.

Özçelik, "Gerek tekne trafiği gerekse insanların burada oluşturduğu baskı, yoğun yapılaşma ile beraber akıntı hareketlerinde büyük değişimler meydana geliyor. Bu da tahribatlara yol açıyor. Bugün ise kuvvetli gelgit etkileri sonucu Kızkumunda oluşan bu sediment birikimi çok rahatlıkla görülüyor" dedi.

"Bu yıl bölgede süper gelgit yaşanıyor"

Doç. Dr. Özçelik, bölgedeki kuvvetli medcezirleri süper gelgit olarak nitelendirerek, şöyle konuştu:

"Güneş, ay ve diğer gökcisimlerinin çekim kuvvetine bağlı olarak günde 2 defa gelgit etkilerini hissediyoruz. Özellikle ilk ay ve dolunay zamanlarında çok büyük etkiler söz konusu. Bu noktada yıl en büyük gelgit olayının yaşandığını düşünüyorum. Bunu süper gelgit olarak adlandırmamız mümkün. Bu etki bizim bölgedeki tahribatı açık bir şekilde görmemize yol açıyor. Tamamen ortaya çıkmış durumda. 600 metrelik bir hat 10 metre genişliğinde bir yürüyüş bandı söz konusuydu. Bu bant zaman içerisinde bozuluyor."

Çekilme depremi tetikler mi?

Özçelik, deniz çekilmelerinin depremleri tetiklemesiyle ilgili şu anda bilimsel bir veri olmadığını ancak çekim gücünün karada değişimlere yol açma ihtimalinin bulunduğunu söyledi.

Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, "Bunu yer bilimci hocalarımızın yorumlaması doğru ama aynı gökcisimlerinin denizleri ve okyanuslarımızı çektiği gibi yer kabuğunu da bir şekilde gevşetip bırakması söz konusu. Bunda kaynaklı olarak geçmişten beri insanlar hep dolunay ve ilk ay zamanlarında depremler olacağı kanısında. Bizim litaretürde küçük şiddetli depremlerle gelgitler arasında korelasyon var ama büyük şiddetli depremlerle böyle bir çalışma henüz söz konusu değil" dedi.