Haber Giriş: 30 Mart 2022 Çarşamba 10:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fabrikanın çöken çatısından düşen 3 işçi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Sivas'ta bir fabrikanın çöken çatısından düşen 3 işçi hafif şekilde yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların tedavisi sürüyor.
Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikada güneş enerji sisteminin tamiratını yapmak için çatıya çıkan Sedat Kılınç, İbrahim Kaynak ve Ömer Akçaban, tavanın çökmesi sonucu iş yerindeki klimaların üzerine düştü.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan işçilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: İşçi
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