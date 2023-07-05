Açık 31.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 05.07.2023 10:22

Mersin'de 1 milyon makaron ele geçirildi

Mersin'de 1 milyon 7 bin 500 makaron ve 70 litre etil alkol ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'de 1 milyon makaron ele geçirildi
[Temsili fotoğraf: AA]

İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, sigara kaçakçılığı ve sahte içkiyle mücadele kapsamında çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, Tarsus ve Çamlıyayla ilçelerinde 2 şüphelinin gümrük kaçağı sigara ticareti yaptığı, Anamur ilçesinde de bir kişinin sahte içki üreterek piyasaya sürdüğü belirlendi.

Adreslere düzenlenen operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı. Aramalarda, bir kısmı doldurulmuş 1 milyon 7 bin 500 makaron ve 70 litre alkol ele geçirildi.

Jandarma karakoluna götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.

ETİKETLER
Mersin Makaron
Sıradaki Haber
Dedesinin av tüfeğiyle oynarken kendini vuran çocuk ağır yaralandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:21
Fransa'da protestolarda tahrip edilen yapıların yeniden inşası için acil yasa çıkarılacak
11:20
Müşterilerin kan grubu bilgisini kayıt altına alan spor salonuna ceza
11:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'e tebrik
11:16
Türkiye'de geçtiğimiz yıl 98 ton 448 kilo uyuşturucu ele geçirildi
11:03
Bodrum'da 2 bin 199 şişe sahte içki ele geçirildi
11:02
Dünyada sıcaklık 4 Temmuz'da yeniden rekor kırdı
Meksika’da Corpus Christi festivali düzenlendi
Meksika’da Corpus Christi festivali düzenlendi
FOTO FOKUS
Çekmeköy'de binadaki patlama anı kamerada
Çekmeköy'de binadaki patlama anı kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ