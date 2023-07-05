Çekmeköy'de binadaki patlama anı kamerada

Çekmeköy'de binanın giriş katında akşam saatlerinde meydana gelen patlama, çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından kayıt altına alındı.

Görüntülerde patlamayla ortalığı toz bulutunun kaplaması, yıkılan duvarlardan beton parçaların savrulması ve çevredekilerin yaşadığı şaşkınlık yer alıyor.

Doğal gazdan kaynaklanan patlamada binanın giriş katında oturan yabancı uyruklu M.G. yaralanmış, park halindeki bazı araçlar, etrafa savrulan beton parçaları ve pencerelerin demir korkuluklarının isabet etmesi sonucu hasar görmüştü.