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Türkiye
AA 05.07.2023 09:23

Çekmeköy'de binadaki patlama anı kamerada

Çekmeköy'de bir binanın giriş katında doğal gazdan kaynaklanan ve bir kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan patlama anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Çekmeköy'de binanın giriş katında akşam saatlerinde meydana gelen patlama, çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından kayıt altına alındı.

Görüntülerde patlamayla ortalığı toz bulutunun kaplaması, yıkılan duvarlardan beton parçaların savrulması ve çevredekilerin yaşadığı şaşkınlık yer alıyor.

Doğal gazdan kaynaklanan patlamada binanın giriş katında oturan yabancı uyruklu M.G. yaralanmış, park halindeki bazı araçlar, etrafa savrulan beton parçaları ve pencerelerin demir korkuluklarının isabet etmesi sonucu hasar görmüştü.

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Çekmeköy'de binadaki patlama anı kamerada
Çekmeköy'de binadaki patlama anı kamerada
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