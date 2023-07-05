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Türkiye
İHA 05.07.2023 06:39

Kopan tekerlek zincirleme kazaya neden oldu

Kocaeli’nin Kartepe ilçesi D-100 Kara Yolu’nda meydana gelen kazada araçlardan birinden kopan tekerlek yola savruldu. Tekerlekten kaçmak isteyen başka 2 otomobil de birbiriyle çarpışırken, 4 aracın karışmış olduğu kazada 2 kişi yaralandı.

Kopan tekerlek zincirleme kazaya neden oldu

M.Ö. idaresindeki hafif ticari araç sağ şeritte seyir halinde iken otomobil arkadan çarptı.

Çarpmanın neticesinde hafif ticari aracın tekerleği koptu. Kopan tekerlek yola savruldu.

Meydana gelen kazanın ilerisinde tekerlekten kaçmak isterken S.A. idaresindeki otomobil ile A.K. idaresindeki otomobil birbirleriyle çarpıştı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesiyle bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

S.A. idaresindeki otomobilin içerisinde bulunan 2 kişi yaralı halde ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, güvenli geçişleri sağlamak adına yolu kontrollü olarak tek şeritten trafiğe açtı. Kazalı araçların kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü.

Kopan tekerlek zincirleme kazaya neden oldu

“Bu kazada ölseydim çocuklarım yetim kalacaktı. Vebali bu kadar kolay mı?”

Kazada hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan Safiye Öztürk, “Biz sağ şeritten en uygun hızla gidiyorduk. Arkadan gelen otomobil, elinde içki şişeleriyle bize çarptı. Bize çarptıktan sonra bizim tekerleğimiz koptu, onunkisi ise patladı. O kadar hızla geldi ki kaç metre ileride durabildi.

Beyaz araç da bizim kırılan, dökülen parçalara çarparak durabildi. Bu kazalar bu kadar ucuz değil. Bu kazada ben ölseydim çocuklarım yetim kalacaktı. Sorumlusu kim? İki tane ayyaş ve içmiş insan. Vebali bu kadar kolay mı? Mal gitti tamam çalışır alırım ama ya canım? Ya diğerlerinin canı? Yazık değil mi?” dedi.

Polis, kazaya ilişkin inceleme başlattı.

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