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Türkiye
AA 05.07.2023 05:33

5 katlı binada yangın çıktı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde 5 katlı apartmanın çatı katında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında 1 kişi öldü.

5 katlı binada yangın çıktı
[Fotograf: AA]

Şarkiye Mahallesi Osmanpaşa Caddesi'nde 5 katlı binanın çatı katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yangın söndürüldü, polis de bölgede güvenlik önlemi aldı.

Dairede yapılan incelemede, yalnız yaşayan 66 yaşındaki İbrahim Kahyaoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

Karton toplayıp satarak geçimini sağladığı öğrenilen Kahyaoğlu'nun cenazesi, Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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