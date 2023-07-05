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Türkiye
AA 05.07.2023 09:54

Bursa'da 200 yıllık çınar ağacı yola devrildi

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde 200 yıllık çınar ağacı yola devrildi. Çift şeritli yol, ağacın yolu kapatması nedeniyle ulaşıma kapandı.

Bursa'da 200 yıllık çınar ağacı yola devrildi

Altıparmak Caddesi’nde bulunan ve yaklaşık 200 yıllık olduğu tahmin edilen çınar ağacı, yola devrildi.

Çift şeritli yol, ağacın yolu kapatması nedeniyle ulaşıma kapandı.

Polis ekipleri çevre güvenliğini alırken, itfaiye ekipleri de ağacı yoldan kaldırmak için çalışma başlattı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından dalların kenara alınmasıyla yol trafiğe açıldı.

Taksi şoförü Celal Erbaşlar, ağacın bir anda devrildiğini söyledi.

Kimsenin yaralanmadığını ifade eden Erbaşlar, "İnsanların yoğun olduğu dönemde de bu olay olabilirdi" dedi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

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