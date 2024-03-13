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Türkiye
İHA 13.03.2024 09:44

Mersin sahilleri denizanalarıyla doldu

Mersin'de geçtiğimiz haftalarda yoğun bir şekilde kıyıya vuran denizanaları, son günlerde tekrar artmaya başladı. Denizanaları yerleşim yerleri yakınlarındaki sahillere kadar geldi.

Akdeniz'de 321 kilometre kıyısı bulunan Mersin'de şubat ayının son haftasında yoğun olarak Mersin'in Erdemli, Silifke ve Anamur ilçesi sahillerinde görülen Kızıldeniz göçmeni 'rhopilema nomadica' olarak bilinen zehirli denizanaları, geçen süre içerisinde azalmıştı. Ancak son 2 günde tekrar denizanası yoğunluğu yaşanmaya başladı.

Daha önce Kızkalesi ve Susanoğlu gibi önemli turizm noktalarında kıyıya vuran yüzlerce denizanası bu kez yerleşim yerlerinin yakınlarındaki sahillere kadar geldi. Özellikle Erdemli ilçesi merkez, Kocahasanlı ve Limonlu sahilleri yüzlerce denizanası ile doldu.

Vatandaşlar denizanalarına rağmen denize girdi

Uzmanların daha önce zehirli tür olarak uyardığı, ana gövdesi dışında uzantıları üzerinde yakıcı hücreleri olduğu belirtilen denizanalarına rağmen denizde girenler ise dikkat çekti. Son 3 yıldır yoğun olarak mart ayında kıyıya vuran denizanalarını gören vatandaşlar ise durumun iklim değişikliğinden kaynaklandığını düşünüyor.

Bölge sakinlerinden İsmet Ateş, "3 yıldır denizanaları sahile vuruyor. İklim değişikliği sebebiyle olduğunu düşünüyoruz. Dalgaların da etkisiyle sahilimize kadar geliyor. Uzmanlar dokunulmaması gerektiğini söylüyor" dedi.

"Günde bazen 60-70 tane topladığımızı biliriz"

Son yıllarda bu şekilde manzaralar gördüklerine değinen vatandaşlardan Zerrin Keçeci ise "Önceden bu şekilde olmuyordu. Deniz suyu çekilince kıyıya çıkıyor. Günde bazen 60-70 tane topladığımızı biliriz. Aşırı koku oluyordu, kediler yiyordu. Kedilere bir şey olmasın diye topluyoruz, gömüyoruz bazen. Bu şekilde sürüyor" diye konuştu.

Bunun nedenini de merak ettiklerini söyleyen Keçeci, "Antalya'da da olmuş sosyal medyada da gördüm. Göçmen olduklarını söylüyorlar. Deniz kirli olduğu zaman çoğalıyor diyorlardı eskiden. Bu sene deniz kirli değil ama biraz çamurumsu, dereden akan suların da etkisi olabilir" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Mersin'in yanı sıra, Antalya, Adana ve Hatay'da da görülen denizanası yoğunluğunun mart sonu itibarıyla bitmesinin beklendiği belirtildi.

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