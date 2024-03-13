Adıyaman'da depremzedeler oruçlarını yeni evlerinde açtı

Adıyaman Valisi Osman Varol Örenli Afet Konutlarına yerleşen depremzede Yücel Ailesine iftarda misafir oldu.

Vali Osman Varol’a, Vali Yardımcısı Mehmet Ali Uzun ve AFAD İl Müdürü İshak Cindioğlu eşlik etti.

Vali Osman Varol, ailedeki çocuklara oyuncak vererek onlarla sohbet etti. Vali Osman Varol, “Yücel Ailesi, Ramazan’ın ilk günlerinde iftar sofrasının bereketini bizimle paylaştı. Allah tuttuğumuz oruçları, kabul eylesin. Sofralarımızda, hanelerimizde sağlık, huzur ve bereketi daim eylesin. Misafirperverlikleri dolayısıyla Yücel ailesine teşekkür ediyor, yeni evlerinde sağlık ve huzurla oturmalarını diliyoruz. Devletimizin güçlü desteği ile Adıyaman'da hak sahibi vatandaşlarımızın tamamına anahtarlarını teslim edene kadar gece gündüz demeden gayretli çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.