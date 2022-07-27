Haber Giriş: 27 Temmuz 2022 Çarşamba 07:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin merkezli 7 ilde 'Umut Tacirleri Operasyonu' başlatıldı
[Temsili fotoğraf: AA]
Mersin merkezli 7 ilde göçmen kaçakçılarına yönelik "Umut Tacirleri Operasyonu" başlatıldı, 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Mersin Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince, göçmen kaçakçılığının önlenmesi amacıyla çalışma başlatıldı.
Yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından 15 şüphelinin kimlikleri tespit edildi.
Cumhuriyet Başsavcılığı'nca gözaltı kararı verilen zanlıların yakalanması için Mersin, Antalya, İstanbul, Muğla, İzmir, Hatay ve Uşak'taki adreslere şafak vakti eş zamanlı "Umut Tacirleri" adı verilen operasyon düzenlendi.
Mersin'de 200 polisin katıldığı dron destekli operasyonda adreslere baskın yapıldı. Bazı şüphelilerin gözaltına alındığı operasyonda adreslerdeki aramalar devam ediyor.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler İnsan Kaçakçılığı Mersin
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