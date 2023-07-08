Mermi çatıyı delip eve girdi, minik Eymen'in yanına düştü

Kartepe ilçesi Çepni Mahallesi'nde, Oktay ailesinin evine, 5 Temmuz'da saat 17.00 sıralarında, yorgun mermi isabet etti.

Çatıyı delip giren mermi, televizyon izleyen Eymen Ali'nin oturduğu kanepeye düştü. Çocuğun yaklaşık 5 santim uzağına düşen mermi, televizyon ünitesinin altına sekti.

Çocuk korkuyla annesine seslendi. Annesi, Eymen Ali'yi salondan çıkarıp o sırada evde olmayan eşi Ali Oktay'ı aradı. Ali Oktay, durumu polise bildirdi. İhbarla gelen olay yeri inceleme ekipleri, evde çalışma yaptı. Polis, mermiyi ateşleyenin tespiti için çalışma başlattı.

"Çocuğumuz çok korktu"

Eymen Ali'yi, yaşananlardan uzaklaşması için anneannesine gönderen baba Ali Oktay, polisin evdeki incelemesinin ardından, avukatıyla Kocaeli Adliyesi'ne gidip suç duyurusunda bulundu.

Çocuğunun psikolojisinin bozulduğunu söyleyen Ali Oktay, "Ben bir programdayken eşim aradı. Dedi ki, 'Evimize kurşun düştü.' Dehşete kapıldım. Hemen emniyet güçlerine haber verdim, eve geldiğimi söyledim. O arada oğlum 5,5 yaşındaki Eymen Ali oturup televizyon izliyordu. Yorgun mermi çatıdan girip çocuğun televizyon izlediği yere, oradan da koltuğun başına vurup televizyonun altına gelmiş.

Eşim hemen bulmuş. Hemen eve geldim. Tabii çocuk çok korkmuştu. O patlamayla, alçıpanların da etrafa dağılmasıyla bayağı korkmuş. Annesine koşmuş hemen. Annesi de terasta işlerini yapıyormuş. Hemen biz çocuğu aldık, 'Oğlum o bir mermi değildi, çekirdek değildi; taş atmışlar' dedik. Çok korktuk" diye konuştu.

"Artık silahlı sevinçten vazgeçmeliyiz"

Aynı ilçede ikamet eden, başına yorgun mermi düşmesiyle hayatını kaybeden, faili bulunmayan Musa İlter'i hatırlatan Oktay, "Bundan 10 ay önce Eşme'de 10 yaşında Musa İlter yavrumuz dedesinin kucağında otururken yorgun mermiyle vuruldu. 34 gün yaşam mücadelesi verdi ve maalesef hayatını kaybetti. Bizler daha bunların acısını yaşarken, böyle olayların olması bizleri derinden yaralıyor. Bugün elhamdülillah belki bize, benim oğluma bir şey olmadı fakat yarın bir başkasına olacak. Size olacak veya tekrar bize olacak. Hep birlikte bu silahlı sevince 'Hayır' demeliyiz. Artık silahlı sevinçten vazgeçmeliyiz çünkü daha fazla, daha çok kişinin canı yanacak” ifadelerini kullandı.

"Benim oğlum ölebilirdi, sakat kalabilirdi"

Olayla ilgili şikayette bulunduklarını belirten Oktay, "Ben yoldayken emniyet müdürüne, emniyet teşkilatına haber verdim. Sağ olsunlar hemen polis ekipleri geldiler. Olay yeri inceleme geldi. Çekirdeği aldılar. Gerekli soruşturmayı başlattılar. İnşallah önümüzdeki hafta içi bir sonuç alacağız, eğer tabi ki ruhsatlıysa. Bir de öyle bir problem var. Maalesef ruhsatsız silahlar da çok var.

Bunların önüne hep birlikte geçmemiz gerekir. Gerekli şikayetleri yaptık. Konunun takipçisi olacağız. Avukatlarımız da konuyu takip ediyorlar. Öncelikle amacımız bunu atanı bulabilmek. Çünkü burada benim oğlum ölebilirdi, sakat kalabilirdi. Yarın başkasının çocuğuna veya yarın başkasına gelecek. Bu olay artık bir baba olarak, bir aile olarak, bir birey olarak çok canımızı sıkıyor, uykularımız kaçıyor.

Çünkü ne zaman, nereden geleceği belli olmayan bir olay yaşıyorsunuz. Şöyle düşünün, insan, evinden daha güvenli bir yerde olabilir mi ama evimizdeyken, çocuğumuz burada televizyon izlerken başından aşağı mermi geldi, kurşun geldi. Bu çok kötü. Allah kimseye yaşatmasın` dedi.