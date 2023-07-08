Parçalı Bulutlu 25.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber 08.07.2023 09:37

12 il için "turuncu" ve "sarı" uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan "sarı" ve "turuncu" uyarıda, Marmara'nın doğusu ile Batı Karadeniz'de kuvvetli, yer yer aşırı yağış bekleniyor.

12 il için "turuncu" ve "sarı" uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat
[Fotograf: AA]

Yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve İç Ege, Doğu Akdeniz, İç Anadolu , Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. 

Türkiye geneli 3 günlük hava durumu bilgileri
Türkiye geneli 3 günlük hava durumu bilgileri

Yağışların, Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları ile Tekirdağ, Giresun, Rize çevreleri, Trabzon’un doğusu ve Artvin’in kuzey kesimlerinde kuvvetli, Kocaeli çevrelerinde çok kuvvetli, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ve Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde yer yer şiddetli ve aşırı olması bekleniyor.

12 il için "turuncu" ve "sarı" uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat

Öte yandan kuvvetli yağış beklenen, Bolu, Kastamonu, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Düzce'de "turuncu", Bilecik, Bursa, İstanbul ve Yalova için "sarı" uyarıda bulunuldu.

Hava sıcaklığı, iç ve batı kesimlerde 3 ila 6 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak.

ETİKETLER
Hava Durumu Hava Sıcaklıkları
Sıradaki Haber
Avcılar'da yangın: Mahsur kalan 7 kişi kurtarıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:58
Türkiye'de hava yolunu kullanan yolcu sayısı 94 milyonu aştı
10:53
Batı'ya ilham veren Sivas Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası
10:40
İstanbul'da 728 düzensiz göçmen yakalandı
10:41
Yaşlı aylığı 2 bin 348 TL'ye yükseltildi
10:15
Irak'ın kuzeyinde PKK'ya nokta operasyon
10:11
Mermi çatıyı delip eve girdi, minik Eymen'in yanına düştü
Kars'ta Komdere Vadisi'ndeki "peri bacaları" turizme kazandırılacak
Kars'ta Komdere Vadisi'ndeki "peri bacaları" turizme kazandırılacak
FOTO FOKUS
Meksika Körfezi’nde petrol platformunda patlama: 6 yaralı
Meksika Körfezi’nde petrol platformunda patlama: 6 yaralı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ