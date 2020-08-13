Şarköy Tapu Müdürlüğü'nde görevli bir memur, Kurban Bayramı tatilini memleketi Şanlıurfa'da geçirdikten sonra görevinin başına döndü.

Şanlıurfa'da yapılan kontrollerde memurun ailesinin koronavirüs testleri pozitif çıkınca, durum Şarköy Tapu Müdürlüğü'ne bildirildi. Bunun üzerine memura yapılan test de pozitif çıkmasının ardından, müdürlük önlem amaçlı kapatılarak işlemlere ara verildi.

[Fotoğraf: DHA]

Müdürlükte çalışanlara yapılan testler sonucu, 12 kişi daha izolasyona alındı.

Müdürlükte işlemleri olan vatandaşlara cep telefonu ile gönderilen mesajda, "COVID-19 sebebi ile işlemlere bir süre ara verilmiştir. Biz yeniden haber verene kadar hiçbir şekilde müdürlüğümüze imzaya gelmeyiniz" denildi.

Vatandaşların işlemleri sırasında mağdur olmamaları için pozitif vaka ile teması bulunmayan 2 memur görevlendirildi. Müdürlükte sadece acil işlemlerinin yapıldığı belirtildi.