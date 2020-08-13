Haber Giriş: Kaynak: AA
İstanbul genelinde motosiklet denetimi
[Fotoğraf: AA]
İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, kentte motosikletlere yönelik denetim yaptı. Belgeleri eksik olan ve kasksız sürücülere cezai işlem uygulandı.
Kadıköy'de Şair Arşi Caddesi'ndeki denetim noktasında ekipler, motosiklet sürücülerini durdurarak, ehliyet ve ruhsat kontrolü yaptı.
Sürücülerin Genel Bilgi Toplama (GBT) kayıtlarına bakan ekipler, kasksız sürücülere ceza uyguladı.
Fatih'te Millet Caddesi'nde motosiklet sürücülerinin belgeleri denetlenirken, belgeleri eksik olan sürücülere ceza kesildi.
Uygulama noktaları havadan denetlendi
Beyoğlu'nda da İnönü Caddesi'nde kontrol noktası oluşturan ekipler, motosikletliler üzerinde denetim yaptı.
Denetimler sırasında polis helikopteri de uygulama noktalarını havadan kontrol etti.
Etiketler: İstanbul motosiklet denetimiSon Güncelleme: 13 Ağustos 2020 Perşembe 14:11
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