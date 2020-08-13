Kaza İlimtepe Mahallesi'nde meydana geldi. Jandarma personelini taşıyan midibüs, rampa aşağı ilerlerken ilk bilgilere göre freninin boşalması üzerine kontrolden çıktı.

Önüne çıkan bir otomobile çarpan midibüs yeni yapılan ve faaliyete kapalı olan caminin duvarına çarparak durabildi. 17 jandarma personelini taşıyan midibüste 1'i ağır 8 kişi yaralandı.