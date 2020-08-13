Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber, AA
Kocaeli'nde jandarma midibüsü kaza yaptı: 1'i ağır 8 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde jandarma personelini taşıyan midibüs kontrolden çıktı, bir otomobile çarpan midibüs ibadete kapalı olan caminin duvarına çarptı. İlk belirlemelere göre 1'i ağır 8 kişi yaralandı.
Kaza İlimtepe Mahallesi'nde meydana geldi. Jandarma personelini taşıyan midibüs, rampa aşağı ilerlerken ilk bilgilere göre freninin boşalması üzerine kontrolden çıktı.
Önüne çıkan bir otomobile çarpan midibüs yeni yapılan ve faaliyete kapalı olan caminin duvarına çarparak durabildi. 17 jandarma personelini taşıyan midibüste 1'i ağır 8 kişi yaralandı.
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