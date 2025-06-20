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Türkiye
AA 20.06.2025 17:29

Memleketinde mezarını kazdıran kişi bir gün sonra vefat etti

İstanbul'dan ziyaret için geldiği memleketi Bingöl'de eşi ve kendisi için mezar kazdıran kişi bir gün sonra yaşamını yitirdi.

Memleketinde mezarını kazdıran kişi bir gün sonra vefat etti

İstanbul'da yaşayan Muzaffer Diken (69) yakınlarını ziyaret etmek için 10 gün önce Bingöl'ün Solhan ilçesine geldi.

Vefat eden annesi ve babasının mezarının bulunduğu aile kabristanını ziyaret eden Diken, kendisi ve eşi için de mezar yeri hazırlanması için girişimde bulundu.

Bir kepçe operatörüne ulaşan Diken, anne ve babasının mezarının yanında 17 Haziran'da kendisi ve eşi için mezar yeri kazdırdı.

Mezar kazılırken o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen Diken, daha sonra bir arkadaşını iş yerinde ziyaret etti, durumu anlattı, çektiği görüntüleri izletti.

Mezarının kazılmasından bir gün sonra 18 Haziran'da İstanbul'a dönmek üzere hazırlık yapan Diken ve eşi, Bingöl Havalimanı'na gitmek için taksi çağırdı. Bu sırada kalp krizi geçiren Diken, kaldırıldığı Solhan Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

"Benim mezarım, hazırlığımı yaptım"

Diken'in ölümünün ardından cep telefonu ile mezarını kazdırırken kaydettiği görüntüleri arkadaşlarına gösterdiği ana ilişkin kayıtlar ortaya çıktı.

Kayıtlarda, iş yerindeki arkadaşlarının görüntüyü izlerken "Bu kimin mezarı?" diye yönelttiği soruya Diken'in gülümseyerek, "Benim mezarım, hazırlığımı yaptım. İki tane yaptırdım. Biri de eşimin." diye yanıt verdiği görülüyor.

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