Çikolatanın içindeki plastik parçalar canından ediyordu

Olay Diyarbakır'da meydana geldi. Kayapınar ilçesinde bir çocuk, çikolata yerken bir anda nefes almakta güçlük çekmeye başladı.

Yardımına koşan annesinin çocuğunun ağzındaki çikolatayı çıkardı, nefes almasını sağladı.

Nefessiz kalan çocuk annesinin müdahalesiyle kurtuldu

Yakup Kurttekin, evden arandığını cevap verdiğinde eşinin ve çocuklarının panik havasıyla küçük kızının boğazına bir şey kaçtığını ve bunu çıkartırken de içinde naylon parçacıklarının olduğunu fark ettiklerini ifade etti. Naylondan tıkandığını, nefes alıp vermede zorlandığı fark edildiğini söyleyen Kurttekin, "Müdahale ile çıkardılar. Çok şükür bir şey olmadı. Ama bu olmayacak anlamına da gelmiyor. Fark etmeselerdi yabancı cisim, nefes borusunu tıkar, mide asidi eritemez ve bağırsakları tıkayabilir. En kötüsü ölümle sonuçlanabilirdi. Allah korudu. Lütfen denetimleri daha sık gerçekleştirin. Aksi takdirde daha kötü sonuçlarla karşılaşılabilir" dedi.