Kar sularının erimesi ve havaların ısınmasıyla Dokuzdeğirmen mevkiindeki Melen Çayı'na gelen adrenalin tutkunları, botlarını suya indirdi.

Doğa içinde debisi yüksek suda botlarıyla ilerleyen adrenalin tutkunları,13 kilometrelik parkurda hep birlikte heyecanlı anlar yaşadı.

Rafting İl Temsilcisi Birol Tepe, Melen Çayı'nın debisinin istedikleri seviyeye ulaşmasıyla rafting sezonunu açtıklarını söyledi.

"Yeni sezona kavuşmak bizi bile heyecanlandırdı"

Yeni sezonun raftingseverlere hayırlı olmasını dileyen Tepe, "Yıllardır yapmamıza rağmen çok farklı heyecan içindeyiz. İki sene pandemi süreci ve bu sırada yaşadığımız sel gibi sorunların ardından yeni sezona kavuşmak bizi bile heyecanlandırdı" dedi.

Tepe, yeni sezondan çok umutlu olduklarını belirterek, "Konumumuz itibarıyla yabancı turist açısından da büyük beklenti içerisindeyiz. Pandemiden önce 150 bin ziyaretçi yakalamıştık, bu sene de beklentimiz o yönde inşallah. Seneye de 250 bin ziyaretçi hedefimiz var." diye konuştu.

"Türkiye'nin birçok farklı ilinden gelenler var"

Melen Çayı'ndaki parkurun Türkiye'nin en uzun parkuru olduğunu belirten Tepe, Türkiye'nin birçok ilinden ziyaretçi geldiğini söyledi:

"Bizi farklı kılan bir sebep de kar sularının erimesinin ardından nehrimizde oldukça yüksek debi ve rapid var. Rapid dediğimiz olay ise dalgaların olduğu alanlar. İstanbul, Yalova, Zonguldak gibi illerden gelenler de var."