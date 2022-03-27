Haber Giriş: 27 Mart 2022 Pazar 15:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'da otomobil ve kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde otomobil ve çöp kamyonuyla çarpışan motosikletin sürücüsü, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Kazım Kaya'nın kullandığı motosiklet, Soğuksu Mahallesi'ndeki İstasyon Caddesi'nde Ümit Ş. idaresindeki otomobille ve Sezai K.'nin kullandığı çöp kamyonuyla çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan motosiklet sürücüsü Kaya, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Etiketler: Manisa Trafik Kazası
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