4. Mekanize Piyade Tugayı Mecidiye tesisleri yakınında bir kayığa jet ski çarptı. Mehmetçik, tesislerdeki cankurtaran teknesiyle kayıktaki 7 kişiyi sahile getirdi.

Kazada hafif yaralanan bir kişi 112 Acil Servis ekibi tarafından hastaneye kaldırılırken, diğerleri yakınlarına haber vererek kendi imkanlarıyla bölgeden ayrıldı.