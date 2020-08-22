Haber Giriş: Kaynak: AA
Mehmetçik kazaya karışan kayıktaki 7 kişiyi kurtardı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Mehmetçik, Saros körfezinde bir jet skinin çarptığı kayıktaki 5'i çocuk 7 kişiyi kurtardı.
4. Mekanize Piyade Tugayı Mecidiye tesisleri yakınında bir kayığa jet ski çarptı. Mehmetçik, tesislerdeki cankurtaran teknesiyle kayıktaki 7 kişiyi sahile getirdi.
Kazada hafif yaralanan bir kişi 112 Acil Servis ekibi tarafından hastaneye kaldırılırken, diğerleri yakınlarına haber vererek kendi imkanlarıyla bölgeden ayrıldı.
Etiketler: mehmetçik saros körfezi jet ski 4. Mekanize Piyade TugayıSon Güncelleme: 22 Ağustos 2020 Cumartesi 11:46
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