İbrahim Hakkı Hazretleri Camii'nde cuma namazı kılan genç, fenalaşıp dengesini kaybetti. Bu sırada arkasında namaz kılan Erdal Kaydı, genci yere düşmeden yakaladı.

İsmi öğrenilemeyen genç ile Erdal Kaydı, daha sonra namaza devam etti. O anlar, caminin güvenlik kamerasına yansıdı.