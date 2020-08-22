Haber Giriş: Kaynak: DHA
Namaz kılarken fenalan genci yere düşmeden kurtardı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde camide cuma namazı kılarken dengesini kaybeden genç, arkasında namaz kılan kişi sayesinde yere düşmekten kurtuldu.
İbrahim Hakkı Hazretleri Camii'nde cuma namazı kılan genç, fenalaşıp dengesini kaybetti. Bu sırada arkasında namaz kılan Erdal Kaydı, genci yere düşmeden yakaladı.
İsmi öğrenilemeyen genç ile Erdal Kaydı, daha sonra namaza devam etti. O anlar, caminin güvenlik kamerasına yansıdı.
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