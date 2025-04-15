Mehmet Ali Erbil'e 10 ay hapis cezası

İstanbul 20. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık Mehmet Ali Erbil’in avukatları katıldı.

Davayı karara bağlayan mahkeme, Erbil'i "kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek" suçundan 10 ay hapis ve 1000 lira para cezasına çarptırdı.

Erbil'in hapis cezasını erteleyen mahkeme, 1 yıl süreyle de denetime tabi tutulmasına hükmetti.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, internet ortamında spor, güzellik, seyahat, moda, teknoloji, sağlık veya eğlence gibi farklı kategorilerde "sosyal medya fenomeni" olarak adlandırılan kişilerin, takipçi sayısı ve tanınırlığı itibarıyla toplumda etki alanına sahip oldukları belirtilmişti.

İddianamede, bazı fenomenlerin sosyal medya platformlarından yayınladıkları videolar ve fotoğraflar üzerinde reklam yerleştirme gibi eylemlerle yasa dışı bahsi özendirici ve teşvik edici faaliyet yürüttüklerinin tespit edilmesi üzerine soruşturmaya başlandığı anlatılmıştı.

Mehmet Ali Erbil'in medya sektöründe tanınırlığı ve bilinirliği dikkate alındığında hiçbir menfaat temini olmaksızın, önceden tanımayıp aralarında dostluk ya da ahbaplık bulunmayan kişilerden gelen her davete icabet etmesinin beklenemeyeceği ifade edilen iddianamede, Erbil'in Malta'ya gidip konakladığı ve ağırlandığı dikkate alındığında bu durumun menfaat kapsamında olduğu öne sürülmüştü.

İddianamede, Erbil'in "kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 3 bin güne kadar adli para cezasına çarptırılması talep edilmişti.