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Türkiye
AA 15.04.2025 12:42

5 binden fazla haneyi karanlıkta bırakan trafo hırsızlarına 8 yıl 4 ay hapis

Şanlıurfa'da 6 ay önce trafodan bakır kabloları çalarak şebekeye zarar veren hırsıza 8 yıl 4 ay ceza verildi. Hırsız, 3 bin 823 iş yeri ve 5 bin 177 abonenin de uzun süre elektriksiz kalmasına neden olmuştu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun regülasyonları çerçevesinde hizmet veren Dicle Elektrik'in hizmet bölgesinde yer alan Şanlıurfa'da 3 bin 823 iş yerine ev sahipliği yapan Evren Sanayi Sitesi ile Akabe TOKİ konutlarına enerji sağlayan trafo binasına yönelik 2 Ekim 2024'te gerçekleşen hırsızlık girişimi ağır cezayla sonuçlandı.

Hırsızlık, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi

Trafo binasına kapıyı levye ile kırarak giren ve yaklaşık 1 milyon liralık bakır kablo çalan 23 yaşındaki M.F. hakkında mahkemenin, "Kamu malına zarar vermek" suçundan 2 yıl 1 ay, "Nitelikli hırsızlık" suçundan ise 6 yıl 3 ay olmak üzere toplam 8 yıl 4 ay hapis cezasına hükmettiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Güvenlik kameralarına da yansıyan olayda, sanık M.F. bakır kabloları sökerek elektrik sistemine ciddi zarar vermişti. Bu müdahale, Evren Sanayi Sitesindeki 3 bin 823 iş yerinin üretim faaliyetlerini durma noktasına getirirken Akabe TOKİ'deki 5 bin 177 abonenin de uzun süre elektriksiz kalmasına neden olmuştu."

'Enerji arzındaki kesinti can ve mal güvenliğini tehlikeye atıyor'

Şebekeye bu tür müdahalelerin kesintisiz enerji arzını etkilediği ve vatandaşların can ve mal güvenliğini tehlikeye attığını belirtilen açıklamada, ne amaçla olursa olsun şebekelere müdahale edilmemesi gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, art arda yaşanan bu vakaların kamuoyuna yaptıkları uyarıların ne denli hayati olduğunun bir kez daha gözler önüne serdiği belirtilerek, "Son olarak Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı Yayıklı Mahallesi'nde, tarımsal sulamadan kaynaklanan kesintiyi bahane eden bazı kişiler, trafo binasının kilidini kırarak izinsiz şekilde şebekeye müdahalede bulundu. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerden sonra Dicle Elektrik avukatları, bu kişiler hakkında 'yetkisiz alana girme' ve 'başka insanların can ve mal güvenliğini tehlikeye atma' suçlamalarıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu" ifadeleri kullanıldı.

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5 binden fazla haneyi karanlıkta bırakan trafo hırsızlarına 8 yıl 4 ay hapis
5 binden fazla haneyi karanlıkta bırakan trafo hırsızlarına 8 yıl 4 ay hapis
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