Meteoroloji'den 9 il için kar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre yurdun doğu kesimlerinin çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneybatısı ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Ordu, Tokat, Şırnak ve Iğdır çevrelerinin yağmurlu, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının ülke genelinde artmaya devam etmesi bekleniyor.

Kuvvetli kar yağışı beklenen Bitlis, Erzincan, Erzurum, Hakkari, Kars, Siirt, Van, Bayburt ve Şırnak için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.