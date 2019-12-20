İstanbul Adalar'da ruam hastalığı nedeniyle 81 at itlaf edildi. TBMM Hayvan Hakları Araştırma Komisyonunun temmuz ayında Adalar'da yaptığı denetimden sonra hazırladığı raporda, bu tehlikeye dikkat çektiği ortaya çıktı.

İstanbul Adalar'da 81 at ruam hastalığı nedeniyle itlaf edildi. Salgın hastalık, dikkatleri Adalar'a çevirdi. Ancak, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin hastalıkla ilgili inceleme yaptığı ve hastalığa ilişkin bulguları raporlaştırdığı ortaya çıktı.

Rapor, 22 Ekim'de Meclis'e sunuldu. Son derece bulaşıcı ve ölümcül olan ruam hastalığı detaylı biçimde anlatıldı.

İstatistikler paylaşıldı

Rapora göre, 2012'den, bu yılın nisan ayına kadar 621 at ruam hastalığı nedeniyle itlaf edildi. En çok itlaf 2015 yılında oldu.

Geçtiğimiz günlerde itlaf edilen atlar da ekleyince bu sayı 702'ye çıktı.

Hayvan Hakları Komisyonu tarafından hazırlanan raporda, ruam hastalığına ilişkin detaylı bilgiler ve salgının nedeni de açıklandı.

"Hastalığın nedeni kaçak atlar"

Buna göre, hastalığın en önemli gerekçesi, Adalar'a kaçak olarak sokulan, gerekli muayene ve analizlere tabii tutulmayan atlar.

Raporda, hastalık için herhangi bir aşı ya da serum geliştirilemediği ve bu nedenle oldukça tehlikeli olduğu da belirtildi. Hastalığın temas yoluyla insanlara geçebileceği vurgulandı.

Yeni yılla birlikte komisyon raporunun meclis gündemine alınması ve soruna ilişkin yasal düzenlemelerin yapılmasına hız verilmesi planlanıyor.

Kaynak: TRT Haber