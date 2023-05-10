Çok Bulutlu 18ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
İHA 10.05.2023 12:05

Mayısta 5 metre kar: Ekiplerin çalışmaları aralıksız sürüyor

Mayıs ayının ortalarına doğru yaklaşırken Doğu'da bazı bölgelerde kar yağışı görülmeye devam ediyor. Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde de yoğun kar yağışı ve düşen çığlardan dolayı yüksek rakımlı yollarda 5 metreyi bulan karın temizlenmesi için çalışmalar sürüyor.

Mayısta 5 metre kar: Ekiplerin çalışmaları aralıksız sürüyor

Şemdinli ilçesinin Tekelli bölgesinin yüksek kesimlerinde yoğun bir şekilde yürütülen karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Karayolları 117. Yüksekova Şube Şefliğine bağlı karla mücadele ekipleri, Yüksekova-Şemdinli arasında bulunan Tekeli Mirgesav Üs Bölgesinin yolunda iş makinesinin boyunu geçen karda çalışmalarını sürdürüyor.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Kar, iş makinelerinin boyunu aşıyor

Zaman zaman zor anlar yaşayan ekipler, iş makinesiyle açamadıkları yolda kar savurma makinelerini kullanıyor.

İş makinesinin boyunu aşan karda ilerlemekte güçlük çeken ekipler, çığ tehlikesine rağmen çalışmalarını gece gündüz yürütüyor.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Açılan yollar tünelleri andırdı

Özellikle yüksek kesimlerde sıkıntılar yaşanmaması için yoğun bir çalışma yürüten ekiplerin açtığı yollar ise tünelleri andırdı.

Ekipler, birçok bölgede karla mücadele çalışmasının tüm hızıyla devam ettiğini söyledi.

ETİKETLER
Hakkari Kar Yağışı
Sıradaki Haber
Hataylı çiftçiler tarlada kalan ürünlerini topluyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:34
Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da 3 Filistinliyi yaraladı
12:31
AB mahkemesi, Lufthansa'ya verilen yardıma onayı iptal etti
12:30
HAVELSAN'ın Boeing B737MAX simülatörü EASA sertifikası aldı
12:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hedefimiz ülkemizi sivil ve özgürlükçü bir anayasaya kavuşturmaktır
12:20
Bakan Nebati: Sanayi üretimimiz depremlerin ardından hızla toparlandı
12:19
Avustralya vize ücretlerine yüzde 6 ila 40 zam yapıyor
Bakan Kurum'dan, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi paylaşımı
Bakan Kurum'dan, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi paylaşımı
FOTO FOKUS
TRT Diyanet Çocuk kanalı yayına başladı: "Tabii"den izlenebilecek
TRT Diyanet Çocuk kanalı yayına başladı: "Tabii"den izlenebilecek
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ