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Türkiye
DHA 10.05.2023 11:13

Özel okul ücretlerinde fahiş zamma emsal karar çıktı

Antalya'da tüketici mahkemesinden özel okul ücretlerinde yüzde 65'i geçen artış oranıyla ilgili emsal karar çıktı.

Özel okul ücretlerinde fahiş zamma emsal karar çıktı
[Fotoğraf: DHA Arşiv]

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ocak ayında kararla ilgili, “Milli Eğitim Bakanlığı olarak bu sene yeni fiyatı, TÜFE'yi baz alacak şekilde belirleme kararı aldık. Velilerimizin desteklenmesi ve enflasyonun düşük olmasından dolayı yüzde 65 olarak belirlenmesi kararını aldık" ifadelerini kullanmıştı.

Antalya'da bir veli, özel okulun yüzde 65'lik artış sınırının üstündeki ücret talebini Tüketici Mahkemesi'ne taşıdı. Antalya 1.Tüketici Mahkemesi; okula yüzde 65'lik artışla ücretini yatıran velinin, öğrenci kaydının yenilenmesi konusunda karar açıkladı.

"Kaydın acilen yenilenmesi gerekiyor"

Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu kararı değerlendirdi.  Ağaoğlu, "Tüketici Mahkemesi'nden çok önemli bir karar çıktı. Emsal olacak bu karara göre, fahiş zamları kabul etmeyen veliler mevzuata uygun şekilde yüzde 65 özel okul eğitim ücretini ekleyip bunu okula gönderdiği takdirde kaydın acilen yenilenmesi gerekiyor. Mahkeme bu yönde karar verdi ve emsaldir bu karar. Birçok özel okul maalesef Milli Eğitim Bakanlığının belirlediği TÜFE oranında yani yüzde 65 oranında artışla yetinmedi. Bunu yüzde 100, yüzde 200 uygulayanlar var. Veliler ödeyemeyince çocuklarının kaydı yapılmıyordu. İşte bu karar kaydın yapılma zorunluluğunu getirdi" ifadelerini kullandı.

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