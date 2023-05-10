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Türkiye
AA 10.05.2023 10:51

Bodrum-Bahreyn uçak seferleri başlıyor

Bahreyn-Bodrum uçak seferlerinin başlayacağı belirtildi.

Bodrum-Bahreyn uçak seferleri başlıyor
[Fotoğraf: DHA Arşiv]

TAV Havalimanları, Milas-Bodrum Havalimanı İşletme yetkileri ve Hava Sosyal Medya sivil havacılık platformundan alınan bilgiye göre, Bahreyn merkezli Gulf Air Havayolu şirketi, 15 Haziran'dan itibaren Bahreyn-Bodrum arası uçuşlarına başlıyor.

Uçuşlar, perşembe ve cumartesi olmak üzere haftanın iki günü eylül ortasına kadar toplam 28 uçuş gerçekleştirecek. Uçuşlar karşılıklı olarak yapılacak.

Uçuşlarda, Airbus A321neo tipi uçaklar kullanılacak.

TÜRSAB Bodrum Bölge Temsil Kurulu Başkanı Yüksel Aslan, yaptığı açıklamada, ilçeyi Orta Doğu'dan misafirlerin oldukça tercih ettiğini söyledi.

Orta Doğu'dan Bodrum'a bir talebin olduğunu anımsatan Aslan, "Katar, Dubai ve Bahreyn'den bu talep giderek artıyor, biz bunu görüyoruz. Uçuş seferleri de giderek artıyor, bu daha da artacaktır. Orta Doğu ülkelerinde yaşayan insanlar Bodrum'u çok seviyor, gelen çok memnun kalıyor. İkliminden de çok memnun" açıklamasını yaptı.

"5 bine yakın yolcunun Bodrum'a gelmesini bekliyoruz"

Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz de Bahreynli hava yolu şirketinin Bodrum'a ilk kez uçuş planı gerçekleştirdiğini ifade etti.

Yaşanan gelişmenin sevindirici bir haber olduğunu ifade eden Dengiz, "Bu haber biz turizmcileri de heyecanlandırdı. Eylül ayı ortasına kadar yaklaşık 5 bine yakın yolcunun Bodrum'a gelmesini bekliyoruz. Daha önce de söylediğim gibi, Bodrum'un kapıları dünyanın her yerinden gelecek misafirlere açık" değerlendirmesinde bulundu.

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