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Türkiye
İHA 10.05.2023 10:47

Altınlara 'nazar' değdi: Dua yalanıyla 50 bin lira dolandırdılar

İstanbul Arnavurköy'de, yaşlı bir kadının evine giren 3 şahıs, evdeki ziynet eşyalarını nazar duası okuyarak koruyabileceklerini iddia ederek 50 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldı.

Altınlara 'nazar' değdi: Dua yalanıyla 50 bin lira dolandırdılar

Olay, Arnavutköy Anadolu Mahallesi Sirkeci Sokakta gerçekleşti. İddiaya göre geçtiğimiz günlerde yürüyüş yapıp evine dönen 63 yaşındaki Ayşe Tanışman'ın eski komşusu olduklarını söyleyen 3 kadın, yaşlı kadını ikna ederek eve girdi. Evin içerisinde yaşlı kadınla muhabbet etmeye devam eden kadınlar, kendi ziynet eşyalarını dua ederek koruduklarını söyledi.

Dolandırıcılara inanan kadın, ziynet eşyalarını okunması için şahıslara teslim etti. Dua ettiklerini iddia eden dolandırıcılar, bir çantaya koydukları altınların bir müddet saklandığı yerden çıkarılmamasını söyleyerek olay yerinden kaçtı.

"Başka bir kadını kandırırken bizi görüp kaçtılar"

Yaşadıklarını anlatan yaşlı kadının kızı Şerife Tanışman, şunları söyledi:

"Annem yürüyüş yapmak için dışarıya çıktığında bu kadınlar ile karşılaşıyor. Annemi tanıdıklarını ve eski komşularını olduklarını söylüyorlar, annemle beraber yürüyüş yaptıktan sonra bizim eve kadar gelip evde kimsenin olmadığını öğrenince eve giriyorlar. 3 kadından biri kapıda oturarak gözcülük yapıyor bunlar bir çete ekipler. Evde dini konulardan bahsederek annemi kandırıyorlar ve nazar duası yapacağız bahanesi ile takılarını çıkarttırıp bir cüzdana koyduruyorlar. Su falan istiyorlar suyu içmiyorlar ona da bir şeyler okuyorlar sonra cüzdanı anneme verip yastığın altına koymalarını istiyorlar ondan sonra dışarı çıkıyorlar ve uzaklaşıyorlar. Annem sonradan dolandırıldığını öğreniyor, annemle daha sonra yürüyüşe çıktık ve aynı cadde üzerinde başka bir kadınla konuşurken gördük annemi görünce koşarak kaçtılar."

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