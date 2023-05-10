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Türkiye
AA 10.05.2023 11:46

Hataylı çiftçiler tarlada kalan ürünlerini topluyor

Hatay'ın Arsuz ilçesinde, çiftçiler, deprem nedeniyle hasat edemedikleri son ürünleri toplamak için yoğun mesai harcıyor.

Hataylı çiftçiler tarlada kalan ürünlerini topluyor
[Fotograf: AA]

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Arsuz'da, 30 bin dekar alanda limon ve 700 dekarlık kapalı alanda muz üretimi gerçekleştiriliyor.

Hacıahmetli, Höyük, Arpaçiftlik, Arpagedik, Akçalı, Çetillik ve Gözcüler mahallelerinde çiftçiler, deprem nedeniyle hasat edemedikleri son ürünleri toplamak için sıcak havada çalışma yapıyor.

Hataylı çiftçiler tarlada kalan ürünlerini topluyor

Arsuz Ziraat Odası Başkanı Bünyamin Nal, uygun iklim yapısı ve verimli toprakları sayesinde bölgede 4 mevsim ürün yetiştiğini söyledi.

Limon ve maydanozda hasat döneminde deprem yaşandı

Yediveren limon türünde bu yıl veriminin çok iyi olduğunu ama deprem nedeniyle çiftçilerin zamanında hasat yapamadığını aktaran Nal, şöyle devam etti:

"Depremden dolayı hasadımız biraz gecikti. Gecikince de ürün dalında kaldı. Böyle olunca da fiyatlar bayağı düştü. Şu an hala yüzde 20 civarında dalında limonumuz var. Zor bir sezon geçiriyoruz. Normalde ocak-şubatta başlar bu yediveren dediğimiz cinsin hasadı. Şu anda bizim birinci ürünü değil de ikinci ürünü satmamız gerekiyordu. Dolayısıyla deprem ikinci ürünün yetişmesini de etkiledi."

Hataylı çiftçiler tarlada kalan ürünlerini topluyor

"Ürünlerimiz yüzde 25 pazar payını kaybetti"

Bünyamin Nal, limon gibi 700 dekar alanda yetiştirilen muzun yanı sıra maydanozun da hasadının geciktiğini belirtti.

ilçede yetiştirdikleri muz ve maydanozu Elazığ, Diyarbakır, Gaziantep, Malatya'ya gönderdiklerini aktaran Nal, "Belli pazarlarımız eksildi. Ürünlerimiz yüzde 25 pazar payını kaybetti. Hasadın en yoğun olduğu dönemde depremi yaşadık. İnşallah devletimiz güçlü, vatandaşımızın yaralarını saracak. Çiftçimiz de inançlıdır, güçlüdür, çalışkandır. Biz de çiftçimizin her türlü yanındayız, sorunlarını çözmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

Hataylı çiftçiler tarlada kalan ürünlerini topluyor

"Bunu da aşacağız"

Üreticilerden Seven Kaya da 14 yıldan bu yana serada muz üretimi yaptıklarını dile getirdi.

Depremin ürünün hasadının yanı sıra satışını da etkilediğini belirten Seven, "Türkiye'nin her yerine ürün gidiyor. Özellikle Diyarbakır, Gaziantep, Kahramanmaraş yani tam deprem hattı üzerindeki illerimiz. Maalesef o da etkiledi. Bir ay satış yapamadık, ondan dolayı büyük kaybımız oldu ama bunu da aşacağız" dedi.

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