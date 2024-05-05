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Türkiye
İHA 05.05.2024 09:16

Mayıs ayında 5 metrelik kar tünelleri

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Nemrut Dağı yolunda mayıs ayına rağmen 5 metreyi bulan kar tünelleri bulunuyor.

Mayıs ayında 5 metrelik kar tünelleri

Zirvesinde dünyanın ikinci büyük krater gölü olan Nemrut Krater Gölü'nün yer aldığı Nemrut Kalderası kentin önemli turizm destinasyonlarının başında geliyor.

Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin akın ettiği kaldera bu yılda yoğun kar yağışı aldı. Geçtiğimiz günlerde Tatvan Kaymakamlığı tarafından zirveye kadar olan karla kaplı yolu açılan Nemrut’ta Mayıs ayına girilmesine rağmen halan yer yer 5 metreyi bulan kar tünelleri bulunuyor.

2 bin 250 rakım yüksekte bulunan mükemmeliyet ödüllü krater gölünü görmek isteyen birçok ziyaretçi kalderaya akın ederken, kar tünellerinin içinde geçerek zirveye ulaşıyor.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Yolu kardan tünelleri andıran kaldera yolu yılın büyük bölümü kapalı kalırken, zirveden kaldera içine kadar olan kısmın ise kısa süre sonra açılması planlanıyor. 

Yazı ayrı kışı ayrı güzel olan kaldera doğal güzelliği ile ziyaretçilerin yanı sıra uzaydaki astronotların bile dikkatini çekmişti.

NASA astronotları Nemrut Krater Gölü'nü fotoğrafladı
NASA astronotları Nemrut Krater Gölü'nü fotoğrafladı

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