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Dünya
İHA 27.02.2024 23:33

NASA astronotları Nemrut Krater Gölü'nü fotoğrafladı

Bitlis’in Tatvan ilçesindeki Nemrut Krater Gölü, NASA astronotları tarafından uzaydan fotoğraflandı.

NASA astronotları Nemrut Krater Gölü'nü fotoğrafladı
[Fotoğraf: NASA]

Her yıl binlerce turist alan Bitlis’in Tatvan ilçesinde bulunan Türkiye’nin en büyük krater gölü olan Nemrut Krater Gölü'nün, NASA astronotları tarafından uzaydan fotoğrafı çekildi.

NASA’nın resmi X hesabından yayınlanan ve, “Harika bir kaldera. Türkiye'deki Nemrut Dağı'nın karla kaplı kalderasının bu fotoğrafını bir @Space_Station astronotu çekti. Kalderanın doğu yarısı geçmiş patlamalardan kaynaklanan katılaşmış lav akıntılarına sahiptir. Nemrut Gölü'nü besleyen kaplıcalar batı yarısına akıyor.” notuyla paylaşılan fotoğraf beğeni topladı.


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