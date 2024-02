NASA astronotları Nemrut Krater Gölü'nü fotoğrafladı

Her yıl binlerce turist alan Bitlis’in Tatvan ilçesinde bulunan Türkiye’nin en büyük krater gölü olan Nemrut Krater Gölü'nün, NASA astronotları tarafından uzaydan fotoğrafı çekildi.

NASA’nın resmi X hesabından yayınlanan ve, “Harika bir kaldera. Türkiye'deki Nemrut Dağı'nın karla kaplı kalderasının bu fotoğrafını bir @Space_Station astronotu çekti. Kalderanın doğu yarısı geçmiş patlamalardan kaynaklanan katılaşmış lav akıntılarına sahiptir. Nemrut Gölü'nü besleyen kaplıcalar batı yarısına akıyor.” notuyla paylaşılan fotoğraf beğeni topladı.

One cool caldera ❄️????



A @Space_Station astronaut took this photo of the snow-covered caldera of Mount Nemrut in Türkiye. The caldera’s eastern half has solidified lava flows from past eruptions. Hot springs flow into the western half feeding Lake Nemrut.https://t.co/LYQEsc3n6r pic.twitter.com/co7t3rD0BR