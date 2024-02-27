BM ve Filistinli yetkililer, Gazze'ye doktor ve ilaç girişini temin yollarını görüştü

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Maliki ve Ghebreyesus DSÖ'nün Cenevre'deki merkezinde bir araya geldi.

Görüşmede, Gazze Şeridi'ne ilaç, aşı ve tıbbi malzeme girişini temin etme yolları ile Gazze'de sahra hastanesi inşa edilmesi konusu ele alındı.

Filistinli sağlık personeline destek olması için Gazze Şeridi'ne takviye doktor ve sağlık personeli girişinin sağlanması konusunun da değerlendirildiği görüşmede, bölgeye sağlık hizmetlerine erişimin sağlanması için İsrail saldırılarının durması gerektiğine vurgu yapıldı.

DSÖ'nün verilerine göre, İsrail saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'ndeki sağlık sistemi giderek kötüleşiyor ve felaketle sonuçlanacak bir sürece doğru ilerliyor.

Gazze Şeridi'nde bulunan 36 hastaneden yalnızca 12'sinin kısmen faaliyete devam ettiğini belirten DSÖ, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'deki sağlık tesislerine 370'den fazla saldırı düzenlediğini kaydediyor.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bin 660’ı çocuk, 8 bin 570’i kadın olmak üzere 29 bin 878 Filistinli öldürüldü, 70 bin 215 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 240'ı karadan işgal sürecinde olmak üzere 580 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile işgalci Yahudilerin saldırılarında 406 Filistinli hayatını kaybetti.