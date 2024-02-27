Batı Şeria'nın El Halil kentinde bir fabrikada yangın çıktı

Filistin Sivil Savunma Biriminden yapılan açıklamaya göre, sivil savunma görevlileriyle El Halil Belediye ekipleri, kentte bir fabrikada çıkan büyük yangınla mücadele ediyor.

Yangının büyüklüğüne işaret edilen açıklamada, yangının söndürülmesine yardım etmek için Beytüllahim, Kudüs ve Eriha'dan sivil savunma ekiplerinin geldiğine vurgu yapıldı.

Görgü tanıkları, yangının El Halil'in kuzeyindeki mahallelerin yakınında bir plastik fabrikasında çıktığını ve hızla yayıldığını söyledi.

El Halil Belediye Başkanı Teyser Ebu Sinine de yaptığı açıklamada, "Yangın gerçekten çok büyük, kontrol altına alınamadı ve her an yayılmaya devam ediyor. Çevredeki evlere yayılma tehlikesi var." dedi.

Belediyenin tüm imkanları kullandığına dikkati çeken Ebu Sinine, "Belediyenin sahip olduğu tüm itfaiye ekipleri, su tankerleri, buldozerler, kepçeler yangının söndürülmesi için seferber edildi." diye konuştu.

Ebu Sinine, fabrikanın içinde herhangi birinin bulunup bulunmadığına veya yangının sebep olduğu can ve mal kaybına ilişkin bir bilgi edinilemediğini ifade etti.

İsminin açıklanmasını istemeyen Filistinli bir kaynak, AA muhabirine, İsrail tarafının yangının söndürülmesine yardımcı olmak için 5 itfaiyeci gönderdiğini belirtti.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberinde, yangının çıktığı fabrikada yaklaşık 1000 kişinin çalıştığı, ekonomik açıdan önemli olduğu ve geniş bir arazi üzerinde bitişik tesislerden oluştuğu bilgisi verildi.

Fabrika Müdürü Mecdi Ezgayr, fabrikadaki yangında can kaybı veya yaralanmanın yaşanmadığını belirtti.