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Dünya
AA 27.02.2024 22:03

Burkina Faso'daki cami saldırısında 14 kişi hayatını kaybetti

Burkina Faso'nun doğusunda bir camiye düzenlenen saldırıda 14 kişi yaşamını yitirdi.

Burkina Faso'daki cami saldırısında 14 kişi hayatını kaybetti
[Temsili fotoğraf: AFP]

Burkina Faso İslam Dernekleri Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, Natiaboani kentinde bir camiye 25 Şubat'ta kimliği belirsiz silahlı kişilerce saldırı düzenlendiği duyuruldu.

Ssaldırıda imamın da aralarında bulunduğu 14 kişi hayatını kaybetti.

Ülkenin doğusunda yine 25 Şubat'ta Essakane kentindeki bir kilise pazar ayini sırasında saldırıya uğramış, olayda 15 kişi ölmüştü.

Burkina Faso'da 2015'te baş gösteren güvenlik krizi sonucu 2 milyondan fazla kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. Hükümet verilerine göre, bu kişilerden yalnızca 120 bini evlerine dönebildi.

Başbakan Apollinaire Joachimson Kyelem de Tambela, geçen yıl yaptığı bir konuşmada, ülke topraklarının yüzde 65'inin devlet kontrolünde olduğunu söylemişti.

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