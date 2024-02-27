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Dünya
AA 27.02.2024 21:31

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinden "20 kadar füze" fırlatıldığını duyurdu

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinden fırlatılan "20 kadar füzeden" bazılarının hava savunma sistemleri tarafından imha edildiğini açıkladı.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinden "20 kadar füze" fırlatıldığını duyurdu
[Fotograf: Reuters]

 

Sosyal medyada, Lübnan'dan atılan füzelerin İsrail'de otoyola düşmesi sonucu yolcuların arabada panik yaşadığı anlar paylaşıldı.

Öte yandan Hizbullah Hareketinden yapılan yazılı açıklamada, Cermek Dağı'nın tepesinde yer alan Meron Askeri Hava Kontrol Üssü'ne çok sayıda zırh delici füze fırlatıldığı bilgisi verildi.

Hizbullah, hava üssüne isabet eden atışlarının buradaki gözlem ekipmanları ve teçhizata zarar verdiğini savundu. İsrail ordusu, konuya ilişkin henüz açıklama yapmadı.

İsrail ordusu ve Lübnan Hizbullah'ı arasında sınır hattındaki çatışmalar, Hizbullah'ın İsrail'e ait bir insansız hava aracını (İHA) Lübnan hava sahası üzerinde 26 Şubat sabahında düşürmesiyle yeniden tırmandı.

İsrail misilleme olarak aynı gün İsrail sınırından 120 kilometre derinlikteki Lübnan'ın doğusunda Suriye sınırındaki Baalbek bölgesine hava saldırısı düzenlemiş, bombardımanda iki Hizbullah mensubu öldürülmüştü. İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırısında biri komutan iki Hizbullah mensubu hayatını kaybetmişti.

Hizbullah da misilleme olarak, İsrail'in kuzeyindeki askeri üst ve farklı noktalara dün ve bugün onlarca füze fırlatmıştı.

İsrail ordusu ve Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 219 Hizbullah mensubu, 43 Lübnanlı sivil, 11 Emel Hareketi, 12 Hamas ve 12 İslami Cihad mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 11 İsrail askeri öldü.

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