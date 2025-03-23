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Türkiye
AA 23.03.2025 12:42

Martta yağan kar Erciyes'te kayak sezonunu bahara çevirdi

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes'te mart ayında etkili olan kar yağışıyla sezonun nisana uzaması bekleniyor.

Martta yağan kar Erciyes'te kayak sezonunu bahara çevirdi
[Fotograf: AA]

Sezonu 30 Kasım 2024'te açan Kayseri Erciyes Kayak Merkezi'nde mart ayında yağan kar yüzleri güldürdü.

Bu ay görülen sıcak hava nedeniyle kar kalınlığının 50-55 santimetreye kadar düştüğü Erciyes'te, son günlerde etkili olan yağışla birlikte pistlerde yer yer 100 santimetreyi geçen kar kalınlığına ulaşıldı.

Yağışla birlikte Erciyes Kayak Merkezi'nde kayak sezonunun nisan ayının ortasına kadar devam etmesi öngörülüyor.

Erciyes AŞ Genel Müdürü Zafer Akşehirlioğlu, güvenli kayak merkezi sertifikasına sahip Erciyes'in çok sayıda pisti, 25 kilometrelik teleferikleriyle misafirlerine kayak ve snowboard yapma imkanı sunduğunu söyledi.

Martta yağan kar Erciyes'te kayak sezonunu bahara çevirdi

Ülke olarak bereketli bir kış sezonu geçirdiklerini belirten Akşehirlioğlu, mart ayında yağan kara ayrıca sevindiklerini ifade etti.

"Bu sene gayet güzel geçti"

Kayak merkezinde martta kar yağışının etkili olduğunu dile getiren Akşehirlioğlu, şunları kaydetti:

"2 gündür kar yağıyor. Bizim için keyifli. Sezonu uzatmış olacağız. Bu yıl özellikle ilk hedefimiz Ramazan ayının sonunda, bayramda kayak yaptırmak. Şu anda o hedefe ulaşacağız. Sezonda nisanın ortalarını buluruz diye tahmin ediyorum. Yağışlar da gelecek. Arkasından da Ramazan bayramından sonra ne kadar gideceğine bakacağız. Bu sene gayet güzel geçti. Pistlerde 50-55 santim civarında kar vardı, 40 santim civarında kar yağdı. Şu anda pistlerde yaklaşık 100 santime yakın kar var."

Birçok etkinliğe ev sahipliği yaptıklarını vurgulayan Akşehirlioğlu, kayakseverleri Erciyes'e kayak keyfini yaşamaya davet etti.

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