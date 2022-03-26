Haber Giriş: 26 Mart 2022 Cumartesi 09:23Son Güncelleme: Kaynak: İHA
"Mart kar"ı etkisini sürdürüyor: 51 yol ulaşıma kapalı
[Fotoğraf: İHA (Arşiv)]
Yurdun büyük kesiminde soğuk ve yağışlı hava etkili oluyor. Yoğun kar sebebiyle 51 yerleşim biriminde ulaşım sağlanamıyor. Kapalı yolları açmak için karla mücadele ekiplerinin çalışmaları sürüyor.
Kar yağışı ve tipi bazı bölgelerde ulaşımda aksamalara neden oluyor.
Van
Van'da etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
Kar yağışı ve tipi nedeniyle Bahçesaray'da 6, Başkale'de 9, Çatak'ta 3, Gevaş’ta 4, Gürpınar 25, İpekyolu’nda 1 ve Muradiye ilçesinde ise 3 olmak üzere toplam 51 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.
Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Etiketler: Kar Yağışı Ulaşım
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