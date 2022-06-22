Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkiinde dün saat 20.00 sıralarında çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüdü.

Alevler, 20.02’de Marmaris Yedi Adalar bölgesinde Deniz Kuvvetleri’ne ait İHA ile tespit edildi ve Orman Genel Müdürlüğü'ne bildirildi.

İlk müdahale 20.10’da yapıldı. Alevlerin yaklaştığı bazı evler boşaltıldı. İş makineleriyle yangın şeritleri açıldı.

Gece boyunca 1393 personel, 338 araç ve 35 iş makinesiyle alevlere müdahale edildi. Yoğun çalışma sonucu gece yangının önü belli noktalarda kesildi.

20 helikopter ve 14 uçakla müdahale ediliyor

AFAD Mobil Koordinasyon Tırı ile 2 adet mobil baz istasyonu da bölgeye sevk edildi. Muğla Emniyet Müdürlüğü'ne ait 7 adet TOMA da çalışmalara destek verdi.

Havanın aydınlanmasıyla söndürme çalışmalarına havadan ve karadan devam edildi.

Alevlere 20 helikopter ve 14 uçakla aralıksız su bırakılıyor.

"Yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı"

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 23.50’de bölgeye hareket etti. Bakanlar, çalışmaları bölgeden koordine ediyor.

Bakan Kirişci, 200 hektarlık alanda etkili olan yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığını belirtti.

Sabotaj ihtimali araştırılıyor

Bakan Soylu yangında sabotaj olup olmadığını değerlendirdiklerini açıkladı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Marmaris'teki orman yangınıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sabotaj ihtimali üzerinde de durulan yangınla ilgili Muğla İl Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü tarafından çıkış nedeninin tespiti için özel ekip kuruldu.