Denizlerde yaşanabilecek olumsuzluklarda paraşütleriyle mavi sulara atlayıp, kritik müdahalelerle hayat kurtarmayı hedefleyen Türk Deniz Kuvvetleri PAK timi, yüksek yetenek ve kabiliyetleriyle "Mavi Vatan"da görev yapan tüm dost unsurlara güven veriyor.

Mavi Vatan'ı savunmak için yüksek imkan ve kabiliyetle görev yapan Türk Deniz Kuvvetleri, bir yandan tehditlere karşı önlem alırken, eğitimlerle de personelini zorlu koşullara hazırlıyor.

PAK timinin Marmaris Aksaz açıklarında senaryo gereği su yüzeyi çıkamadığı bildirilen bir denizaltından personel kurtardığı eğitim görüntülendi.

PAK timi paraşüt atlayışıyla bölgeye ulaştı

Eğitim senaryosu kapsamında ihbar üzerine bölgeye hareket eden C-130 tipi uçaktan paraşütle yüksek irtifa atlayışı yapan ekip, bildirilen koordinata noktasal iniş yaptı. Özel eğitimli Su Altı Taarruz ve sağlık personelinden oluşan tim, hızla yüzerek yine uçaktan deniz yüzeyine bırakılan 2 lastik bota ulaştı.

Daha sonra uçaktan denize indirilen 25'er kişilik 4 can salı ve tıbbi malzeme sandıklarını da alan ekip, su yüzeyine "can salı köyü" adı verilen acil müdahale merkezi kurdu. Ekip, sudan çıkardıktan sonra botlarında müdahale etmeye başladıkları yaralıları ivedilikle "can salı köyü"ne taşıdı.

Serbest çıkışta yaşanan basınç ve denizde uzun süre kalmaya dayalı sorun yaşayan personele ilk tıbbi müdahalenin ardından durumu normale dönenlere ise gıda ve su desteği sağlandı. Ekip, bu işlemler sırasında uzun süre suda kalmaya bağlı ısı kaybına karşı da gerekli müdahaleleri yaparak, olası kırık ve yaralanmaları da göz önünde bulundurdu.

Ekibin kazazedeleri hayatta tutmak için zamanla yarıştığı anlar film sahnesini aratmadı. Hayati olan ilk müdahaleyi tamamlayan PAK timi, tekrar botlara aldığı kazazedeleri bölgeye ulaşan Denizaltı Kurtarma Ana Gemisi'ne nakletti.

Paraşütle tıbbı müdahale

Denizaltı Tahliye ve Kurtarma Yardım Timi tarafından ileri tıbbi triaj yapılarak tıbbi durumlarına bağlı tedavi alanlarına ayrılan kazazedeler için tıbbi durumlarına uygun ileri tedavi sürecine geçildi.

Durumu kritik olan kazazedeler ise gemideki ilk müdahale sonrası gemiye iniş yapan helikopterle en yakın sağlık kuruluşuna sevk edildi.

Paraşütle bölgeye atlayarak tıbbı müdahale yapan tim, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığının üstün yeteneklerini bir kez daha ortaya koydu.

Gönüllü personelden seçiliyor

PAK timi, SAT Eğitim Merkezi Komutanlığında açılan askeri paraşüt kursunu başarıyla tamamlayan gönüllü personelden seçiliyor.

6'sı sualtı taarruz komandosu, 6'sı doktor ve sağlık astsubaylarından oluşan 12 kişilik PAK timi, satha çıkma kabiliyetini yitirmiş denizaltından kurtulan kazazedelere uzak mesafelerde ilk müdahale desteğini sağlıyor.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı Sualtı Taarruz Komutanlığı bünyesindeki timin dünyadaki denizaltılardan personel arama kurtarma görevini icra eden 3 timden biri olduğu belirtiliyor.