Yangın, Muğla'nın Marmaris ilçesi Bördübet mevkiinde etkili oldu. Bördübet, eşsiz güzellikteki doğasının yanında aynı zamanda yaban hayatı geliştirme sahası.

Özel türlere ev sahipliği yapan bölge, fotokapanlarla sürekli takip ediliyordu.

Karakulak, bozayı, kurt ve su samurundan dolayı bölgenin 2020 yılında yaban hayatı geliştirme sahası ilan edildiğini söyleyen Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Yasin İlemin "Alanın yaklaşık yüzde 25, yüzde 30'u yanmış durumda. Doğuya doğru yangın ilerlemeye başlamıştı ancak gece yer ekiplerinin büyük mücadelesi, gün ağarır ağarmaz hava ekiplerinin mücadelesi sonucu yangın nispeten hızını yavaşlatmış durumda ve alanın batısındaki yaban hayvanlarının doğuya doğru dumanı hissederek yavaş yavaş çekildiğini görüyoruz" diye konuştu.

Orman ekipleri fotokapanda

Yaklaşık 24 saattir sürekli faaliyette olduklarını söyleyen Yasin İlemin, "Herhangi bir yaban hayvanı ölüsüne şimdilik rastlamadık. Ancak yangının sönmesine müteakip alanda daha rahat daha güvenli hareket ederek yangın sonrası yaban hayatı hasar tespitle ilgili çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

Bölgedeki fotokapanlar, yangına karşı mücadele veren orman ekiplerini de görüntüledi.

Muğla Marmaris'in sınırları içerisinde yer alan 3 bin 432 hektarlık saha 15 Mayıs 2020'de Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından "Muğla Bördübet Yaban Hayatı Geliştirme Sahası" olarak ilan edilmişti.