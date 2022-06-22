Haber Giriş: 22 Haziran 2022 Çarşamba 10:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da sağanak: Bazı evleri su bastı
[Fotoğraf: İHA]
Hatay'ın Samandağ ilçesinde sağanak nedeniyle bazı evleri su bastı, cadde ve sokaklar su altında kaldı. Ekipler evlerde tahliye çalışması başlattı.
Hatay'ın Samandağ ilçesine bağlı Yaylıca ve Tomruksuyu mahallelerinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Sağanak nedeniyle bazı evleri su basarken, cadde ve sokaklar yağmur suyuyla doldu.
[Fotoğraf: İHA]
Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri, su basan evlerde tahliye çalışması başlattı.
Etiketler: Hatay Hava Durumu Hava Sıcaklıkları Sağanak Yağış
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