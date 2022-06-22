Haber Giriş: 22 Haziran 2022 Çarşamba 12:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Van'da ele geçirilen 4,5 ton inci kefali suya bırakıldı
[Fotoğraf: AA]
Van'ın Muradiye ilçesinde kaçak avlanılan 4,5 ton canlı inci kefali, jandarma ekiplerince suya bırakıldı.
Üreme dönemi olan 15 Nisan-15 Temmuz tarihlerinde Van Gölü'nden tatlı sulara göç eden inci kefalinin kaçak avlanmasının önlenmesi amacıyla denetimler sürüyor.
Muradiye Jandarma Komutanlığı ekiplerince bir haftada yapılan denetimler sonucu Yalındüz ve Karahan mahalleleri bölgesinde 600 ve 300'er metre uzunluğunda 3 manyat ağı, 4 balıkçı tulumu, kepçe ağ, bisiklet, mont, 110 boş çuval ele geçirildi.
Denetimler sırasında ağlara takılan 4,5 ton canlı inci kefalini suya bırakan görevliler, ele geçirilen malzemeleri de İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne teslim etti.
Etiketler: Van Kaçak Avcılık
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