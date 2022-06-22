Haber Giriş: 22 Haziran 2022 Çarşamba 16:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Marmaris'teki yangın nedeniyle 20 ev tedbiren boşaltıldı
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınında, Değirmenyanı mevkiindeki bazı evler tedbir amaçlı tahliye edildi.
Marmaris'te Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkiinde akşam saatlerinde ormanlık alanda başlayan yangın, şiddetli rüzgar nedeniyle kuzey bölgelerde de etkili oluyor.
Bölgeye yakın Değirmenyanı mevkisinde Ahmediye Sokağı'ndaki 20 kadar ev, olası bir tehlikeye karşı boşaltıldı. Yerleşim yerindeki 68 kişi ile 13 büyükbaş, 16 küçükbaş, 10 tavuk ve araçlar bölgeden uzaklaştırıldı.
[Fotoğraf: AA]
Emniyet ile jandarma ekiplerince, bölgedeki evlerin yakınında bulunan ağaçlara yangının sıçramaması için TOMA'larla su sıkılıyor.
[Fotoğraf: AA]
Yangını söndürme çalışmaları, havadan ve karadan yoğun bir şekilde devam ediyor.
Etiketler: Muğla Orman Yangını Yangın
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