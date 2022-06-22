Marmaris'te dün akşam saatlerinde başlayan ve rüzgarın da etkisiyle büyüyen orman yangınına müdahale sürüyor.

Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, bölgedeki hava durumuna ilişkin bilgi verdi.

-Yangın bölgesinde hava nasıl?



Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin bölgedeki hava durumunu @trthaber’de değerlendirdi. pic.twitter.com/BdM0YtSvsq — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 22, 2022

Marmaris ve çevresinde parçalı ve az bulutlu havanın hakim olduğunu söyleyen Tekin “Hava sıcaklığı 35 derece, rüzgar ise kuzeyli yönlerden 10 ila 20 km/s hızla esmekte. Nem ise yüzde 28 civarında” dedi.

Rüzgârın etkisi sürecek mi?

Önümüzdeki 4 güne bakıldığında ise Marmaris ve çevresinde yağış beklenmiyor.

Bölgede parçalı ve az bulutlu havanın hâkim olacağını söyleyen Tekin, “Rüzgar kuzeyli yönlerden 20 ila 30 km/s hızla esecek, zaman zaman hızını 50 km/s kadar çıkaracak” diye konuştu.

Hava sıcaklığının ise 4 gün boyunca 30-35 derece arasında seyretmesi, gece sıcaklıklarının ise Marmaris çevresinde 22-24 derece olacağı tahmin ediliyor.

Bölgede yağış etkili olacak mı?

Ülke genelinde yağışların kuzey iç ve güney kesimlerinde olacağı tahmin ediliyor. Ege kıyılarında ise önümüzdeki 3 gün boyunca yağış beklenmiyor.

Yağışla birlikte cuma gününden itibaren ülke genelinde hava sıcaklıklarında bir azalış söz konusu olduğunun altını çizen Tekin, yağışın hafta sonuna doğru doğu kesimlerine çekileceğini söyledi.

Nem miktarı gece yüzde 80’i bulacak

Marmaris’te dün itibariyle öğle saatlerinden sonra nem yüzde 30 civarındaydı. Akşam saatlerinde ise yüzde 20-24’e kadar düştü.

Önümüzdeki saatlerde ise nem miktarının yüzde 30’lara kadar çıkması tahmin ediliyor.

4 gün boyunca ise nem oranının yüzde 20 ile yüzde 30 dolaylarında olması, gece saatlerinde ise yüzde 80’lere çıkması bekleniyor.

